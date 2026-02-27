Piare con P triunfa en Viña y se lleva Gaviota de Plata y Oro: "Se puede"

La penúltima noche del Festival de Viña del Mar tuvo como gran protagonista del humor a Piare con P, quien conquistó a la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una rutina marcada por la cercanía y la espontaneidad.

La comediante, cuyo nombre real es Pauline Echeverría, subió al escenario con un relato cargado de experiencias personales y observaciones cotidianas. “se puede”, señaló Pauline, muy emocionada, al recibir el cariño del público y los máximos galardones.

En la parte final de su presentación, sorprendió al invitar a cuatro personas del público a subir al escenario para complementar uno de sus chistes, generando un momento de improvisación que desató carcajadas.

La humorista de 42 años, oriunda de Puente Alto y formada en actuación, utilizó varios pasajes de su propia historia como parte central de su rutina. Hija de carabinero —dato que incorporó en su relato— también incluyó referencias a la exalcaldesa Cathy Barriga, provocando una inmediata reacción del público.

Piare con P ha desarrollado gran parte de su carrera en bares y escenarios alternativos, consolidándose como una de las voces femeninas más influyentes del stand-up nacional.

Su popularidad creció gracias a las redes sociales, donde comparte extractos de sus shows que han acumulado miles de reproducciones y seguidores que valoran su estilo directo, expresivo y su capacidad para transformar situaciones cotidianas en humor.

Además, ha participado en espacios televisivos como La Noche es Nuestra de CHV y El Antídoto de Mega, ampliando su presencia en la escena humorística chilena.

Con una rutina sólida y una conexión evidente con el público, Piare con P selló una noche triunfal.

PURANOTICIA