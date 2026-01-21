Pía Pérez da el golpe y se va a la competencia: Canal 13 pierde a una de sus figuras

La grúa televisiva vuelve a sacudir a la industria. Pía Pérez, periodista de Canal 13, dejará la señal privada para sumarse a Chilevisión, en un sorpresivo fichaje que refuerza la competencia entre los canales durante este verano 2026.

La información fue revelada por el portal El Filtrador, medio que adelantó que la comunicadora decidió poner fin a su etapa en la estación ligada al grupo Luksic para asumir nuevos desafíos en la señal de Vytal Group.

Según lo informado, Pía Pérez se integrará a Chilevisión el próximo lunes 26 de enero, aunque todavía no se han oficializado las funciones específicas que cumplirá en la señal. En Canal 13, la periodista fue parte del matinal Tu Día, del informativo T13 Finde y lideró los exitosos reacts de realities como Tierra Brava y ¿Ganar o Servir?. Además, participó como panelista en Hay que decirlo y condujo el podcast No hables con las rubias.

