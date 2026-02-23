Pet Shop Boys sorprende paseando por la playa en la antesala a su debut en Viña 2026

Un distendido paseo por la playa realizaron los integrantes de Pet Shop Boys, dúo musical británico que se presentará este lunes 23 de febrero como número central de la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Manteniendo sus habituales looks de sombreros y lentes de sol, caminaron por la arena Neil Tennant y Chris Lowe, quienes luego compartieron imágenes en las redes sociales de la banda, con el mensaje de «afternoon at the beach» (tarde en la playa).

Cabe hacer presente que el dúo europeo se encuentra hace varios días en nuestro país, donde realizará presentaciones tanto en Viña del Mar como en Santiago, pues este viernes 27 de febrero exhibirán su espectáculo en el Movistar Arena.

Los británicos tendrán este lunes su debut en la Quinta Vergara, luego de varios intentos de la productora Bizarro por traerlos al certamen internacional de la Ciudad Jardín, lo que finalmente no pudo ocurrir ante por desacuerdos técnicos.

"Finalmente este año terminamos cediendo nosotros respecto a la técnica y se hicieron modificaciones pequeñas a la escenografía", explicó al diario La Tercera el director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino.

