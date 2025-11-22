Pet Shop Boys, Mon Laferte y el debut del K-pop: Conoce a los artistas que se presentarán en Viña 2026

Este viernes se revelaron a los artistas confirmados que se presentarán en las seis noches del Festival de Viña del Mar 2026.

El tradicional evento organizado por Mega será animado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

El canal realizó un programa especial para anunciar los números artísticos que pisarán la Quinta Vergara desde el 22 al 27 de febrero.

GLORIA ESTEFAN

Y la primera confirmada fue Gloria Estefan, destacada cantante y compositora cubanoestadounidense que vuelve al país con una sólida carrera con cinco décadas y con más de diez álbumes de estudio.

El escenario de la Ciudad Jardín lo ha pisado una vez, en 1983, cuando formaba parte del grupo Miami Sound Machine, con un show que es recordado hasta el día de hoy.

De esta forma, esta será la primera ocasión en que Gloria Estefan se presente en el Festival de Viña del Mar como solista.

JESSE & JOY

También fue anunciado el duo Jesse & Joy. Los hermanos mexicanos llegan a 20 años del comienzo de su carrera y grandes éxitos.

La primera vez que el dúo participó en el certamen musical fue en 2014 y luego repitieron su actuación en 2018, llevándose todos los premios.

El grupo está compuesto por los hermanos Jesse Huerta, de 43 años, y Tirzah Joy Huerta, de 39 años, quienes empezaron a hacer música cuando eran muy jóvenes.

Algunas de sus éxitos más conocidos son "Dueles", "¡Corre!", "La de la mala suerte", "3 A.M" y muchas más.

YANDEL