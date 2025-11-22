Pet Shop Boys, Mon Laferte y el debut del K-pop: Conoce a los artistas que se presentarán en Viña 2026

El tradicional evento organizado por Mega será animado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda y se llevará a cabo desde el 22 al 27 de febrero.
Este viernes se revelaron a los artistas confirmados que se presentarán en las seis noches del Festival de Viña del Mar 2026.
El canal realizó un programa especial para anunciar los números artísticos que pisarán la Quinta Vergara desde el 22 al 27 de febrero.
Y la primera confirmada fue Gloria Estefan, destacada cantante y compositora cubanoestadounidense que vuelve al país con una sólida carrera con cinco décadas y con más de diez álbumes de estudio.
El escenario de la Ciudad Jardín lo ha pisado una vez, en 1983, cuando formaba parte del grupo Miami Sound Machine, con un show que es recordado hasta el día de hoy.
De esta forma, esta será la primera ocasión en que Gloria Estefan se presente en el Festival de Viña del Mar como solista.
También fue anunciado el duo Jesse & Joy. Los hermanos mexicanos llegan a 20 años del comienzo de su carrera y grandes éxitos.
La primera vez que el dúo participó en el certamen musical fue en 2014 y luego repitieron su actuación en 2018, llevándose todos los premios.
El grupo está compuesto por los hermanos Jesse Huerta, de 43 años, y Tirzah Joy Huerta, de 39 años, quienes empezaron a hacer música cuando eran muy jóvenes.
La leyenda del reggaeton Yandel también se presentará en la Quinta Vergara el 2026 con su show "Yandel Sinfónico".
El pionero mundial del género urbano presentará un espectáculo que fusiona sus himnos urbanos con la fuerza de una orquesta sinfónica en vivo.
Un show único, donde clásicos como “Teléfono”, “Mirala Bien” y “Rakata” harán de esta una experiencia musical épica e histórica desde Viña del Mar.
La voz poderosa de Mon Laferte también dirá presente en el Festival de Viña 2026.
Con su mezcla única de bolero, ranchera y rock, la cantante chilena se ha consolidado como una de las artistas más queridas e influyentes de América Latina.
La viñamarina llega a la Quinta Vergara para reencontrarse con su amado público con himnos como “Tu falta de querer”, “Amárrame” y “La trenza”.
El referente del trap argentino y la música urbana, Paulo Londa, pisará por primera vez el escenario de Viña del Mar cargado de hits, récords históricos y una carrera que no deja de crecer.
El artista ha protagonizado colaboraciones con gigantes como Ed Sheeran, Feid, Duki, Timbaland y además, fue la voz de la canción oficial del FIFA World Cup 2022 junto a Lil Baby.
Sus recientes hits como “Ramen Para Dos”, “Flashbacks” y el remix explosivo de “A200” lo mantienen en la cima de las plataformas y de los escenarios del mundo.
El colombiano Juanes regresará al principal escenario de la música nacional durante el próximo año.
El artista es ícono del rock latino, con 29 Grammys y Latin Grammys y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XXI.
El cantante vuelve al emblemático escenario para enamorar con su larga trayectoria, y grandes himnos latinos como “Es Por Ti”, “La Camisa Negra”, “Fíjate Bien”, “A Dios Le Pido”.
La banda colombiana Bomba Estéreo que revolucionó la música electro–tropical llegará a Viña del Mar, con una de las propuestas latinas más innovadoras del mundo.
Desde el boom global de “Fuego” hasta himnos como “Soy Yo”, “To My Love” y el fenómeno mundial “Ojitos Lindos”, su música ha cruzado fronteras y movido millones, siendo nominados a Grammys y aclamados por medios como Billboard y The New York Times.
Los "cafetaleros" llegan al escenario de la Quinta Vergara por primera vez.
Uno de los números anglo del certamen será Pet Shop Boys, leyendas británicas del synth-pop que llegan a la Quinta Vergara para una noche de clásicos inolvidables.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, hits como “West End Girl”, “Go West” y “It’s a Sin”, la banda promete una presentación cargada de nostalgia y energía moderna.
El italiano Matteo Bocelli regresa al escenario de la Quinta Vergara, pero ahora en solitario y con su segundo disco: "Falling In Love".
En el álbum mezcla tradición clásica y pop moderno en canciones como "Amnesia d’Amore" o "If I Can’t Have You", que reflejan su sensibilidad íntima y su talento único.
El 2026, regalará un momento mágico: una actuación elegante, poderosa y profundamente emotiva.
El K-pop también dirá presente con la banda NMIXX. Las reinas del “MIXX POP” aterrizan en Viña del Mar con su propuesta más atrevida y versátil.
La nueva generación de la exitosa corriente musical llega a la Quinta Vergara con su fusión audaz de géneros, voces potentes y coreografías que enganchan desde el primer momento.
La banda registra récords en ventas, presencia en Billboard 200 y una participación histórica en la Billboard Latin Music Week.
La cumbia se hará presente en la Quinta Vergara con la banda argentina Ke Personajes.
Con giras internacionales y millones de seguidores, la agrupación que ha revolucionado la cumbia romántica llega por primera vez al escenario más importante de América Latina.
Desde “Adiós Amor” hasta sus nuevas versiones en “Preludios”, la banda promete una noche llena de ritmo, sentimiento y pura fiesta popular. 😎
El "Shishiboss" se presentará por primera vez en la Quinta Vergara durante el próximo año.
El trap chileno sube al escenario más grande de Latinoamérica con Pablo Chill-E, el pionero de la escena urbana chilena, con canciones que transforman vivencias reales en himnos que hoy suenan en todo el continente, como “Gitana”, “Resentida”, “Hablamos Mañana” y colaboraciones internacionales que lo llevaron a cruzar fronteras.
El joven prodigio de Argentina llega a la Quinta Vergara con su sonido urbano profundo, cargado de poesía y raíces.
Milo J ha revolucionado la escena con canciones como “Milagrosa”, su icónica sesión con Bizarrap #57 y su más reciente álbum “La vida era más corta”, donde explora su identidad, fusionando trap con folclore argentino.
(Imágenes: @elfestivaldevina)
