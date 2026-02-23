Pet Shop Boys da inicio a la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 con “Suburbia”

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 comenzó con toda la energía cuando la icónica banda británica Pet Shop Boys subió al escenario de la Quinta Vergara.

Al saludar al público con un entusiasta “Viña del Mar, buenas noches”, los artistas arrancaron la jornada de este lunes con su emblemática canción “Suburbia”, poniendo a bailar a los asistentes desde el primer minuto.

El espectáculo está marcado por un despliegue visual impactante: todos los integrantes del grupo lucieron vestimenta completamente blanca y máscaras geométricas como parte de su característico vestuario. Además, el escenario se iluminó con un juego de luces que acompañó cada acorde de su presentación.

El público también se sumó al espectáculo visual, con lentes con luces que brillaban al ritmo de la música, generando una atmósfera envolvente y única en la Quinta Vergara. La apertura de Pet Shop Boys dejó en claro que la segunda noche del festival promete una combinación de música, color y experiencias memorables para los asistentes.

