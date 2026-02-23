Pet Shop Boys conquista la Quinta Vergara y se lleva Gaviota de Plata y de Oro en Viña 2026

La banda británica Pet Shop Boys cerró una exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2026 llevándose los máximos reconocimientos del certamen: la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, tras una ovacionada actuación marcada por sus grandes éxitos.

Antes de recibir los galardones, el dúo interpretó “It’s a Sin”, desatando la euforia del público en la Quinta Vergara. Luego de bajar la intensidad tras el clásico, llegó el momento de los premios, en medio de aplausos y vítores.

“Venimos de Inglaterra, es un largo recorrido”, comentaron sobre el escenario. “La música viaja hasta acá, muchas gracias”, agregaron, visiblemente emocionados por la recepción del público chileno.

El vocalista Neil Tennant destacó el ambiente de la noche: “Es un público maravilloso”, afirmó, para luego añadir: “Nos sentimos grandiosos”.

Con ambas Gaviotas en sus manos, el dúo se despidió del escenario viñamarino interpretando una última canción, “West End Girls”, cerrando así una noche inolvidable para sus seguidores y sellando su paso triunfal por la Quinta Vergara.

PURANOTICIA