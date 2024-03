Peso Pluma habla a sus detractores: “Si les gusta, bien. Y si no les gusta, bien”

El cantante mexicano Peso Pluma, habló por primera vez, en una entrevista a la edición en español de la revista Rolling Stones, tras revelarse su infidelidad hacia su expareja, la argentina Nicki Nicole y su baja del Festival de Viña 2024.

El artista, aseguró que actualmente se encuentra trabajando en su nueva producción llamada “Éxodo”, la cual será una referencia y respuesta directa a todas las críticas que ha enfrentado en los últimos meses.

“Va a haber muchas cosas sobre por qué hacemos lo que hacemos, y por qué cantamos lo que cantamos, por qué la gente nos enfrenta entre nosotros, por qué los medios siempre buscan cosas malas, por qué la gente se centra más en lo negativo que en lo positivo”, explicó.

Hassan Emilio Kabande, nombre real del artista, aseguró que, “Día a día estoy aprendiendo a que todo me importe una mierda. Y a hacer simplemente lo que me gusta. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, bien”.

Incluso, aseguró que mentalmente está “loco” y que “tengo múltiples personalidades”: “Estoy loco, y no lo digo en broma. Mentalmente, estoy loco. Las ideas que tengo, las canciones que hacemos. Pero creo que la locura forma parte de la genialidad”.

Al ser consultado sobre sus polémicas, y sus supuestas letras controversiales, que harían alusión al narcotráfico, “La Doble P”, aseguró: “Las últimas semanas han sido una auténtica locura. La gente siempre va a tener algo que decir sobre lo que estoy haciendo y crear su propia narrativa”.

Por último, desmintió los rumores que decían, que se había internado en una clínica siquiátrica, asegurando que: “La realidad es que, todos estos días, he estado en el estudio trabajando en Éxodo“, finalizó.

