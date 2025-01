Pese a grave lesión, Ingrid Cruz asegura su presencia en la Gala: "Me voy a poner tacos"

La actriz Ingrid Cruz dio a conocer que sufrió una seria lesión en una de sus rodillas, situación que tuvo en duda su participación en la Gala del Festival de Viña.

En el programa «Sangre, Sudor y Gala», la intérprete nacional contó cómo se está preparando para caminar por la alfombra roja del certamen viñamarino.

Y aunque reconoció que sufrió con la lesión en la rodilla, aseguró que por ningún motivo se perderá el evento a realizarse este año en el Sporting Club.

“A mí me gusta la Gala, pero me asusta el nervio que se vive, porque está todo el equipo con que tú trabajas, ¿cachai?", dijo.

De igual forma, sostuvo que "como el del vestido, el de maquillaje, todos encima de ti, y a mí que no me gusta que me toquen tanto".

“Se me rompió el menisco, entonces yo no puedo usar tacos y me voy a poner tacos para pasar la Gala”, agregó la actriz de «Nueva Amores de Mercado».

Producto de la lesión en la rodilla se encuentra actualmente en tratamiento con un kinesiólogo, para no tener mayores inconvenientes a futuro.

Cabe recordar que la Gala del Festival de Viña se llevará a cabo el viernes 21 de febrero en dependencias del Valparaíso Sporting Club de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA