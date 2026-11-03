Pesar en las redes sociales por muerte del influencer JB The Voice a los 35 años

Diversos mensajes de pesar comenzaron a circular en redes sociales tras conocerse el fallecimiento de JB The Voice, popular personaje de internet que murió a los 35 años luego de permanecer hospitalizado durante más de dos meses.

El influencer se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios desde el pasado 19 de agosto. Durante su hospitalización, el propio creador de contenido había compartido algunos registros sobre su estado de salud.

Uno de los últimos fue publicado hace aproximadamente una semana, cuando difundió un video desde el recinto asistencial en el que se evidenciaba su deteriorado estado físico y acompañó las imágenes con una frase que generó preocupación entre sus seguidores: "Luchar por la vida no es fácil".

JB The Voice alcanzó notoriedad en internet gracias a sus intervenciones en distintos videos que se viralizaron en redes sociales. Entre sus apariciones más recordadas figura una conversación con Flaitiano sobre equipos musicales, registro que se convirtió en uno de los contenidos más reconocidos de su trayectoria digital.

Tras conocerse su muerte, distintas figuras del mundo de las redes sociales le dedicaron palabras de despedida. El creador de realities Diego González lo recordó como "un guerrero", mientras que Iván Martínez, propietario de las funerarias Martínez y también influencer, publicó un mensaje en el que destacó su actitud frente a las dificultades.

"Siempre fuiste un luchador, siempre riendo", expresó Martínez en su despedida.

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