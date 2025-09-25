Perla Illich confirma que se casará con Nino: propuesta la realizó en Disney World

Perla Illich, la famosa gitana que hace algunos años protagonizó un docureality en Canal 13, anunció que su pareja, Nino Morales, le propuso matrimonio.

Fue durante un viaje de vacaciones a Disney World cuando se llevó a cabo la petición.

A través de un video publicado en sus redes sociales, dio a conocer el momento en el cual fue sorprendida con la propuesta de matrimonio.

"No sé como se dice, pero me voy a casar con ella, pero aquí le voy a dar el anillo”, señaló Nino mientras se acercaba a su pareja, mientras su hija grababa todo.

Luego, el músico gitano indicó: "Mi amor, escúchame, esta sorpresa te la venía preparando, y hoy te voy a decir: ¿te quieres casar conmigo?”.

El registro audiovisual subido a Instagram muestra a Nino Morales arrodillado exhibiéndole el anillo a su enamorada, quien respondió con un "sí, acepto".

"Pensé que era broma, ante la ley chilena. Te amo, seremos marido y mujer", reconoció Perla Illich al dar a conocer a sus seguidores la buena nueva.

PURANOTICIA