Perla Ilich en crisis: terminó hospitalizada y reveló alarmante recaída en su salud

Perla Ilich volvió a preocupar a sus seguidores tras revelar que su salud dio un nuevo y delicado giro. La influencer no solo encendió las alarmas, sino que terminó en el hospital luego de sufrir una recaída que la dejó al límite.

Todo lo contó sin filtro en sus historias de Instagram, donde expuso que convive con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune crónico que desata el caos en el organismo al atacar directamente la glándula tiroides y alterar la producción hormonal.

Pero eso no fue lo más impactante. En medio de una ronda de preguntas, un seguidor le consultó si esta condición le generaba falta de hierro. Su respuesta fue breve: "Sí". Y no se quedó ahí: confesó que atraviesa un cuadro de deficiencia severa.

"Esto significa que mis reservas de hierro están casi agotadas", explicó, revelando cifras que preocupan: llegó a niveles de 9 ng/ml, muy por debajo del mínimo recomendado de 30 ng/ml.

Las consecuencias no tardaron en aparecer y son todo menos menores: agotamiento extremo, dolores de cabeza persistentes, molestias corporales, uñas quebradizas y hasta dificultad para respirar.

En un tono más íntimo, Ilich también lanzó una dura autocrítica, reconociendo que ignoró señales evidentes de su propio cuerpo.

"Por tratar de ser una 'súper todo', no me di cuenta de que hay que estar alerta cuando el cuerpo avisa", reflexionó Perla.

Sobre el tratamiento, detalló que ya recibió una inyección de hierro, Ferinject, aunque bajó las expectativas de una recuperación rápida.

"Aún no hay muchas señales de cambio, porque este tratamiento puede tardar más de una semana en hacer efecto", afirmó Ilich.

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