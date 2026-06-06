A los 84 años muere Julio Jung, histórico actor de la televisión y cine chileno

El mundo artístico chileno está de luto tras confirmarse este sábado el fallecimiento del actor, locutor y comediante Julio Jung, quien murió a los 84 años luego de una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión nacional.

A lo largo de su carrera, el intérprete dio vida a recordados personajes en diversas producciones televisivas, entre ellas "Matrimonio de Papel", donde interpretó a Tamayo; "El Prisionero de la media noche", con el personaje de El tío Nico; "Semidios", como Mauro; y "Valió la pena", donde encarnó a Lorenzo García. También fue parte de programas emblemáticos como "La Manivela" y "Mediomundo".

Su legado también quedó plasmado en el cine chileno, participando en más de una treintena de producciones y consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. Paralelamente, desarrolló una faceta en el servicio público al desempeñarse en dos periodos como concejal de la comuna de Providencia.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del ámbito cultural destacaron su aporte a las artes escénicas. El director de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales, escribió "Julio Jung (1942-2026), una versatilidad única: un experto en manejar los tiempos en la comedia y en construir personajes internamente quebrados".

El realizador también resaltó la importancia de su carrera cinematográfica al señalar que "Estuvo en 35 películas chilenas, con grandes protagónicos en Amnesia (1994) y Coronación (2000). Un inolvidable".

La información sobre su fallecimiento fue confirmada por su familia, generando numerosas muestras de pesar y reconocimiento hacia una de las figuras más destacadas de la actuación chilena.

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