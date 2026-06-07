Último adiós a Julio Jung: velorio se realiza en el Teatro Oriente de Providencia

Entre muestras de afecto, recuerdos y homenajes, familiares, amigos y admiradores comenzaron este fin de semana la despedida de Julio Jung, destacado actor y comediante chileno que falleció a los 84 años dejando una extensa trayectoria en el teatro, la radio, el cine y la televisión.

El velorio se realiza en el Teatro Oriente de Providencia, lugar elegido por la familia para rendir homenaje a una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. El funeral, en tanto, está programado para este lunes al mediodía en el Cementerio General.

Durante la despedida, su hijo, Julio Jung Duvauchelle, entregó declaraciones recogidas por Meganoticias, donde destacó el legado artístico y humano que deja su padre. "Tremendo legado dejó mi padre, quien es un referente para mí y varios colegas. Es una leyenda que será eterna. Fue voz de radio, irradiaba energía, pasión por el teatro y la política", expresó.

Asimismo, agregó que "me quedo tranquilo por las caras de la gente en la calle y todos los mensajes que nos han mandado como familia. El cariño a mi papá es gigante y no podemos más con eso. Gracias a todos".

La partida de Julio Jung provocó numerosas reacciones en el mundo cultural, donde fue ampliamente reconocido por una carrera que se extendió por más de seis décadas y que lo llevó a participar en algunos de los espacios más emblemáticos de la televisión chilena.

Su trayectoria comenzó en el radioteatro y posteriormente se consolidó sobre los escenarios teatrales durante la década de 1960. Más tarde alcanzó gran notoriedad en televisión gracias a producciones como "La Manivela" y, tras su regreso a Chile desde el exilio en Venezuela, con el recordado programa "Mediomundo".

En el cine también dejó una huella importante con actuaciones destacadas en películas como "Amnesia", "Coronación" y "Cachimba", trabajos que consolidaron su prestigio artístico tanto en Chile como en el extranjero.

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