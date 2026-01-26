Periodista de TVN fue operado de urgencia: “Sufrí un accidente”

El periodista deportivo de TVN, Fernando Tapia, preocupó a sus seguidores luego de informar que tuvo que someterse a una cirugía “más o menos urgente” tras sufrir un accidente en su hogar. A través de su cuenta de Instagram, el comunicador explicó los motivos de su ausencia y entregó detalles de su estado de salud.

Según relató, todo ocurrió tras una caída fortuita que le provocó un fuerte golpe en la rodilla izquierda contra una estructura de fierro. “El resultado fue rotura total del tendón rotuliano”, señaló, lesión que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

Afortunadamente, la operación fue exitosa. No obstante, Tapia aclaró que deberá enfrentar un largo proceso de recuperación. “Me esperan varias semanas, incluyendo muchas sesiones de kinesiología. Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra para volver lo antes posible a la normalidad”, comentó.

Fiel a su estilo, el periodista también se dio espacio para el humor. “Me pegué en una pierna, no en la cabeza, así que sigo alerta para ir tras los bandidos”, escribió, tranquilizando a quienes siguen su trabajo.

La publicación generó una rápida reacción entre colegas del medio televisivo, quienes le enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación, entre ellos Eduardo Fuentes, Daniel Fuenzalida, Claudio Palma y Mauricio Pinilla.

