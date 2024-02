¿Peligra ingreso al reality de Canal 13?: Naya Fácil teme que le den arraigo nacional tras reapertura de causa en Caldera

La influencer Naya Fácil no lo ha pasado bien en los últimos días, y la última mala noticia, es que debido a la pelea que protagonizó con un garzón del local “Locos x Viña” de la Ciudad y que terminó en arresto para la mujer, le reabrieron una antigua causa que tenía en caldera.

Recordemos que en el año 2019, la mujer fue imputada con el delito de ultraje de objetos y lugares de culto, tras un video que realizó mientras se desnudaba en una iglesia en Caldera (Región de Atacama). Debido a esto, el año pasado, la justicia resolvió dejarla en libertad, pero debía tener una conducta intachable por un año.

Sin embargo, tras el altercado en la Región de Valparaíso, esta causa se reabrió, según lo que comentó la joven en redes sociales, ya que su abogada le avisó de este hecho, debido a que habría violado la sentencia de “conducta intachable”.

Esto preocupa a Fácil, no solo por los problemas judiciales que podría enfrentar, además porque podrían dejarla con arraigo nacional (no poder salir de Chile), impidiendo que pudiese participar del nuevo reality de canal 13, que se va a grabar en Perú.

“En caso de que me dejen con arraigo nacional porque puede pasar… Cagué con todos mis proyectos, porque uno de mis proyectos es internacional”, contó, a través de historias de instagram, aludiendo al reality.

Sin embargo, asegura que no tiene remordimientos: “Se comenta que mi ángel de la guardia renunció, pidió el finiquito. Ya no quiere saber más de mí, ‘anda, cuídate vo’ sola, te dije que no hiciera eso’. Que era loca chiquillos. No me arrepiento de ni una hue*, lo pasé bien y nunca lastimé a nadie”, bromeo.



(Imagen: @nayafacil_official)

