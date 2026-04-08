Película de Michael Jackson elimina su lado más oscuro y desata polémica antes del estreno

La esperada película de Michael Jackson y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, ya está dando de qué hablar pero no precisamente por su fidelidad histórica.

Según reveló Variety, la película sufrió cambios radicales que prácticamente borraron uno de los capítulos más controvertidos del artista: todas las referencias a las acusaciones de abuso sexual fueron eliminadas sin dejar rastro.

Y no estamos hablando de un simple ajuste. La cinta dirigida por Antoine Fuqua directamente desechó su tercer acto completo, que originalmente abordaba el impacto de estas acusaciones en la vida del cantante. Incluso el inicio, que insinuaba este oscuro episodio, también fue eliminado.

Entre las escenas que quedaron en el camino había una especialmente potente: mostraba a Jackson en 1993, años después del fenómeno "Thriller", enfrentándose a su reflejo mientras las luces policiales parpadeaban a sus espaldas. Era el retrato del inicio de su caída pública tras ser acusado de abuso. Todo eso, simplemente, ya no existe en la versión final.

¿La razón? Un acuerdo legal. El conflicto se originó por una cláusula vinculada al trato judicial entre Jackson y uno de sus acusadores, Jordan Chandler, que prohíbe cualquier representación o mención del caso en pantalla. Resultado: tijeretazo total al escándalo.

Esto obligó a rehacer la película prácticamente desde cero en su tramo final. El estreno, que estaba previsto para abril de 2025, se retrasó hasta 2026, y se invirtieron entre 10 y 15 millones de dólares adicionales en nuevas grabaciones. En junio de 2025 se realizaron 22 días extra de rodaje para construir un nuevo desenlace… mucho más “amigable”.

¿Y cómo termina ahora? La historia cierra con Jackson en la cima, durante la gira "Bad", listo para subir al escenario como la superestrella que fue.

La película prefiere mostrar al ídolo en su mejor momento, incluyendo escenas como la compra de juguetes para niños hospitalizados, mientras pone el foco dramático en su relación con su exigente padre, Joe Jackson (interpretado por Colman Domingo), y las tensiones familiares por su carrera en solitario.

También se aborda su recuperación tras el accidente durante un comercial de Pepsi y su posterior adicción a analgésicos. Eso sí, hay ausencias que llaman la atención: su hermana Janet Jackson ni siquiera aparece.

"Michael" llegará a los cines el 23 de abril, con preventa desde el 8 de abril en Chile.

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