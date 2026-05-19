Leo Rey desafía a un combate de boxeo a Alexítico: "Espero que no se le haga"

Sorpresa causó Dj Méndez al retar a un duelo de boxeo a Américo. No obstante, el desafío se repitió, esta vez con Leo Rey como protagonista.

El excantante del grupo La Noche desafió al líder y músico de la misma banda, Alexítico, con quien tiene públicas rencillas asociadas a su pasado en el conjunto.

“Así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien y espero que no se le haga”, señaló el cantante.

Asimismo, el artista nacional planteó que "hay varias cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara".

"Si no aceptas vas a quedar como un maricón ante todo Chile”, agregó.

Cabe recordar que este conflicto se arrastra desde hace más de 10 años, lo que incluso derivó en la salida de Leo Rey del grupo de cumbias La Noche.

Por el momento, no ha habido respuesta por parte del acordeonista.

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