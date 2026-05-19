Adriana Barrientos arremete sin filtro contra Pancha Merino: “Debería regresar el dinero…”

Adriana Barrientos no tuvo filtro y se lanzó con todo contra Pancha Merino en el más reciente capítulo de Zona de Estrellas. La panelista apuntó directamente al desempeño de su colega en Primer Plano, cuestionando duramente el rol que cumple en el estelar de Chilevisión.

"¿Sabes lo que le pasa? Es floja. Entonces, cuando tú eres floja y te sientas en un panel de farándula a robar, eso en pantalla se nota", señaló Barrientos.

Pero la cosa no quedó ahí. La Leona elevó el tono y lanzó una acusación que dejó a todos en shock, asegurando que Merino prácticamente no aporta nada al programa.

"Lo que hace la 'Pancha' Merino en ese programa, desde que está en ese programa, es robar", expresó y añadió que incluso la animadora del programa, Fran García Huidobro, genera más contenido al espacio.

Además, Adriana insistió en que la actriz ni siquiera justificaría el sueldo que recibe en el canal, disparando sin anestesia contra su desempeño en pantalla.

"Ella debería regresar el dinero a Chilevisión de todo lo que le ha pagado. Yo no he visto ningún capítulo donde haya podido decir que es un aporte, porque cada vez que veo ese programa, la Francisca García-Huidobro, como animadora, aporta información", agregó.

Tras el feroz ninguneo, el equipo de Qué Te Lo Digo fue en busca de la versión de Pancha Merino, quien respondió con total indiferencia y también aprovechó de devolver el golpe.

"Me da lo mismo lo que opine Adriana, ni nadie. Llevo 30 años trabajando en distintos formatos. Ella lo dice porque quiere ser parte de Primer Plano. Le encantaría", respondió Merino.

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