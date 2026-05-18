Tonka Tomicic abandona temporalmente “Only Friends” y apuesta todo por nuevo reality de Mega

Tonka Tomicic sorprendió la noche del sábado al despedirse temporalmente de "Only Friends" para embarcarse en un nuevo desafío televisivo que promete generar polémica y revivir viejas historias de amor y escándalo.

El momento ocurrió tras la entrevista con Carmen Gloria Arroyo, cuando José Antonio Neme frenó el programa para dedicarle unas palabras a su compañera antes de su partida.

"Quiero pedir, por favor, toda su atención, porque se retira temporalmente de este estudio y de este programa la animadora Tonka Tomicic porque va a un proyecto canal que ojalá le vaya bien", lanzó el periodista, en un tono que no pasó desapercibido.

Tonka confirmó que deberá instalarse en Perú para grabar "Volverías con tu ex", el nuevo reality de Mega que ya comienza a prender fuego con nombres conocidos del espectáculo como Álvaro Ballero junto a Ludmila Ksenofontova, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela.

Y como en la televisión nadie deja una silla vacía por mucho tiempo, será Raquel Argandoña —quien ya había participado como panelista del espacio— la encargada de tomar el lugar de Tonka en el programa de conversación.

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