Pedro Ruminot se despide de «Socios por Chile» y revela los reales motivos de su decisión

Un cambio importante en su carrera televisiva anunció Pedro Ruminot, quien confirmó que cerrará su etapa en «Socios por Chile» y no será parte de los próximos proyectos del espacio de Canal 13.

La noticia fue comunicada por el propio humorista a través de sus redes sociales, coincidiendo con la emisión del último capítulo de la temporada de este domingo. De esta manera, pone fin a una experiencia de seis años junto a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra.

Detrás de su decisión existen motivos que van más allá de la televisión. Ruminot explicó que quiere recuperar espacios personales y concentrar sus energías en el trabajo que desarrolla como comediante, además de dedicar más tiempo a su familia, integrada por su esposa y sus cuatro hijos.

Uno de los factores que pesó en su determinación tiene relación con su estado de salud. Ruminot reconoció que atraviesa un momento complejo y que necesita hacer una pausa para recuperarse. "Debo recuperar mi salud que no está pasando por un buen momento y es necesario parar un poco", explicó a través de sus redes sociales.

Pese al término de esta etapa, el humorista aseguró que se marcha satisfecho con lo realizado y con la recepción que tuvo el programa entre el público. En ese sentido, manifestó que prefiere cerrar el ciclo mientras el espacio conserva el cariño de sus seguidores, antes que prolongar su participación hasta desgastar la fórmula.

Ruminot también tuvo palabras de reconocimiento para sus compañeros de aventura televisiva. Sobre Zabaleta y Saavedra, destacó tanto los aprendizajes profesionales como el vínculo humano que construyeron durante estos años.

Así, Pedro Ruminot inicia una nueva etapa profesional, con la intención de priorizar su carrera sobre los escenarios, su vida familiar y su recuperación personal.

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