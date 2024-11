Pedro Ruminot revela complejo diagnóstico de salud mental: lleva años en terapia

El comediante chileno, Pedro Ruminot, reveló una compleja enfermedad de salud mental que padece hace años, y se trata de depresión endógena.

En una entrevista en el programa Al Piano con Lucho de Tv+, Pedro reveló este tema tras estar hablando sobre el cáncer que tuvo que tratarse hace un tiempo atrás.

''Yo me he tenido que arreglar y me voy a seguir arreglando, llevo en terapia como 15 años y sigo yendo'', expresó el comediante. Además, enfatizó que ''Lo necesito y necesatiba sanarme''.

Ruminot señaló que es algo con que ha luchado desde su juventud y que un gran apoyo para el fue un locutor deportivo. Se trata de Eduardo Bonvallet.

''Me ayudó mucho en mi adolescencia Bonvallet'', confesó.

En relación con su diagnostico Pedro reflexionó que ''hay días malo, pero no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme''.

PURANOTICIA