Pedro Ruminot hace historia y crea nuevo premio para el Festival de Viña a falta de Gaviota de Platino: la "Corneta de Oro"

Con probablemente el mejor show que ha dado sobre la Quinta Vergara de sus tres presentaciones, Pedro Ruminot se llevó -de manera excepcional- tres premios: Gaviota de Plata, de Oro, y la "Corneta de Oro", galardón creado entre él y el público durante su misma rutina, lo que es una clara muestra de la complicidad que logró el humorista en su postergado show en el Festival de Viña del Mar.

El ex "Club de la Comedia" llevó al público a una risa constante, hablando prácticamente de todo lo que había pasado recientemente en la actualidad del meme chileno. Con un humor irreverente, con bromas a los directores del Festival, al humorista venezolano George Harris, al Presidente Gabriel Boric, a la señora que se transformó en meme por decir "vístima", a Adam Levine, y hasta a parte del público de la Quinta Vergara, Pedro Ruminot derrochó gracia, ingenio, risas y un análisis sociológico de cómo somos los chilenos y por qué molestamos, literalmente, a todo el mundo: "Somos pesados, somos desagradables, pero somos buenos para la talla", dijo, a propósito de las críticas a nuestro país tras la fallida rutina del comediante venezolano.

Ruminot comenzó su rutina bromeando de inmediato con el corte de luz del pasado martes, cuando le tocaba presentarse originalmente, y de cómo nadie de la organización del Festival lo llamó para preguntarle si podía presentarse este sábado. Acto seguido, mostraron a Daniel Merino, director ejecutivo del Festival, quien reconoció ante cámara el hecho, causando las risas del público.

"Llevo 4 días encerrado con Morat y Sebastián Yatra", contó sobre estos días de espera. "Hicimos lo que seis machos hacen encerrados en una pieza... vimos tele", añadió y remató diciendo que estuvieron tan aburridos que vieron el Festival y "encontramos buena la rutina de George Harris, a (Paola) Volpato fluida".

Luego, continuó riéndose de lo que se "creen" los guardias de seguridad municipal y los de farmacia, y del sistema para ser atendido en las farmacias con el papelito con el número. "Se van a acordar de mí cuando vayan a la farmacia o al banco", se rió Ruminot.

En su rutina se notó que es la tercera vez que pisa la Quinta Vergara, porque la transformó en el living de su casa. Se rió del público, a veces los hacía callar, incluso cuando comenzaron a pedir la Gaviota a los pocos minutos de iniciada su rutina, e improvisó más que varias veces en su presentación.

De hecho, luego de reconocer que los chilenos "somos hue..." porque le depositamos dinero a Naya Fácil para su Gala del Pueblo, repasó nuevamente a Harris, con típicos epítetos de grueso calibre chilenos, momento en el que la Quinta le comenzó a pedir la Gaviota, mientras Ruminot decía "no, no, no, calma, déjenme desarrollar también, po'", causando risas de la gente.

La rutina de Ruminot pasó de ser un relato para hacer reír en un stand up a un análisis de cómo somos realmente los chilenos al estilo de grandes como Coco Legrand, aunque en su estilo. Fue casi como una explicación para el mundo, luego de lo ocurrido en la primera noche con Harris, de nuestra identidad para bromear, de cómo es nuestro humor. "Somos pesados, somos desagradables, pero somos buenos para la talla", explicó el comediante chileno, tras lo cual comenzó una dinámica en la que entrevistó, junto a su equipo, a tres personas extranjeras del público.

Primero fue una argentina, luego un estadounidense y finalmente una venezolana. En el caso del norteamericano, lo molestó con su nombre y con la cantidad de años que lleva en Chile... 11. La respuesta del público fue inmediata. A propósito de lo "pesados" que somos los chilenos con todos, le dijo al estadounidense que el premio del Festival se llamaba "corneta" en vez de Gaviota, así que el público comenzó a gritar eso en ese momento y cada vez que querían entregarle el premio.

Los memes chilenos más populares, como el Zafrada, la señora "vístima", fue lo que siguió y luego recordó lo que molestaron los chilenos al vocalista de Maroon 5, Adam Levine. "Ahí nació el primer invento chileno: la funa con recetas de comida", recordó. De hecho, contó que fue a ver a Paul Mc Cartney, Bruno Mars, y que ambos saludan a Chile, se aprenden palabras en español, y que sólo eso basta para que les vaya bien en sus shows. "Queremos que nos quieran", resumió, haciendo un análisis de lo que es el chileno.

Acto seguido, y continuando con sus bromas a Levine, mostró su celular lleno de mensajes en el DM del Instagram del cantante, y grabó uno desde la Quinta Vergara con lo que le quiso decir el público al músico estadounidense, siendo éste uno de los tantos momentos que generaron carcajadas en el público.

El show continuó con bromas con Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y un beso que se dieron entre los tres, y después de contar una historia en la que se besa con Jorge Zabaleta, el público empezó a pedir "corneta" para Ruminot, así que él pidió que pidieran el premio con el nombre correcto. En ese momento llegaron los animadores para entregarle la Gaviota de Plata. "Aprende, Adam Levine". Casi de inmediato el público pidió la Gaviota de Oro.

El ex "Club de la Comedia" hizo su bis pero el público comenzó a pedir en varias ocasiones la Gaviota de Platino, de manera insistente, a lo que Ruminot decía que "no se puede, no tengo los años de trayectoria, se demoraron mucho con el decreto la otra vez", y siguió contando una historia, pero el público insistió tanto -se veía a la misma alcaldesa Macarena Ripamonti gritando "de Platino, de Platino"- que finalmente llegó el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino, y le entregó la "Corneta de Oro" (era en verdad una trompeta), que el comediante tocó en pleno escenario.

Cuando terminaba su show, el público seguía gritando "de Platino", y cuando se fue del escenario, se vio un video de un supuesto Adam Levine quejándose por las bromas de los chilenos en sus redes.

