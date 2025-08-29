Pedro Ruminot comparte tiernas palabras tras la adopción de su hija: "Enamorándome todos los días de esta pequeña"

Los comediantes Alison Mandel y Pedro Ruminot dieron a conocer la jornada del jueves una importante noticia familiar: se convirtieron en padres de una niña llamada Mila, a través de un proceso de adopción.

La pareja compartió la novedad a través de redes sociales, donde publicaron una imagen junto a la menor, revelando que la llegada de la pequeña fue el resultado de varios años de trámites y espera.

"Finalmente está completa y la casa se llenó de aún más colores y amor. Todos esperábamos ansiosos la llegada de una niña a este hogar y así fue como la vida nos cumplió nuestro deseo", expresaron ambos al momento de revelar la noticia.

Ahora, el padre humorista compartió nuevamente unas emotivas palabras tras la llegada de su pequeña, señalando lo felices que está toda su familia junto a Mila.

"Si en estos meses no fui a algo, cumplí a medias, o derechamente falté a algo -y probablemente siga pasando- por favor entiéndame, estoy ocupado enamorándome todos los días de esta pequeña y así será para siempre. Gracias por todos los hermosos mensajes que han escrito y enviado, estos papás y sus tres hermanos estamos felices con su llegada", señaló Ruminot en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que a pareja conformada por Pedro Ruminot y Alison Mandel, que mantiene una relación de más de diez años, tuvo a su primer hijo en común, Baltazar, en el año 2020. Además, el ganador de dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar es padre de otros dos hijos, Diego y Facundo, nacidos de una relación anterior.

