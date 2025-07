Pedro Pascal y Vanessa Kirby desatan rumores por su cercanía: "Conocí a uno de los grandes amores de mi vida"

Aunque la atención inicial estaba puesta en el esperado estreno de "The Fantastic Four: First Steps", ha sido la relación entre dos de sus protagonistas, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, lo que ha captado la mayor atención en redes sociales.

Su evidente cercanía durante la gira promocional de la película ha despertado todo tipo de comentarios, elogios y también cuestionamientos.

En la cinta, Pascal interpreta a Reed Richards (Mr. Fantástico) y Kirby a Sue Storm (la Mujer Invisible), pero su conexión ha traspasado la pantalla. La complicidad entre ambos se hizo visible en su primera aparición pública en la Comic-Con de San Diego, donde fueron fotografiados con las manos entrelazadas, gesto que se volvió viral.

Otro momento que encendió las redes fue registrado durante una entrevista, donde la actriz acaricia el cuello del actor chileno.

El gesto, interpretado por algunos como romántico, generó controversia, especialmente considerando que Kirby está comprometida y espera un hijo.

Debido a estas especulaciones, la actriz decidió aclarar la situación en una entrevista con Vanity Fair.

“Él quería que supiera que estábamos juntos en esto, y me pareció un gesto hermoso. Me alegré mucho de poder apretarle la mano también”, explicó Kirby, afirmando que el contacto respondió a un momento de contención mutua frente a los nervios del evento.

“Sentí que conocí a uno de los grandes amores de mi vida, estará en mi corazón para siempre”, declaró días antes la actriz, agregando aún más intensidad a la percepción pública de su vínculo con Pascal.

La relación entre ambos ha sido descrita como una amistad intensa, y según cercanos al actor, el contacto físico es una forma de manejar su ansiedad en eventos masivos, algo que él mismo reveló hace años. Para muchos, esta complicidad no hace más que sumar atractivo a la dupla protagonista de una de las películas más esperadas del universo Marvel.

