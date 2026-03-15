Pedro Pascal se robó las miradas en la previa de los Premios Oscar

El actor chileno Pedro Pascal fue uno de los protagonistas de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, ceremonia que se realizó este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Antes del inicio de la premiación, las estrellas del cine desfilaron por la tradicional red carpet, uno de los momentos más esperados del evento y donde los invitados comparten con la prensa y presentan sus atuendos ante el público.

Entre los rostros más esperados estuvo precisamente el intérprete chileno, quien volvió a participar en la ceremonia con un rol destacado dentro de la gala.

Pedro Pascal apareció en la alfombra roja con un look elegante compuesto por camisa blanca con una flor del mismo color que cubría el lado izquierdo y pantalones negros, generando comentarios positivos entre los seguidores del evento.

El actor además fue confirmado como presentador de una de las categorías de la ceremonia, lo que marcó su regreso a la premiación tras haber participado anteriormente.

El actor ya había debutado en los Premios Oscar en 2023, ocasión en la que también tuvo participación en la ceremonia.

En esta edición de los premios, Pascal compartió la lista de presentadores con importantes figuras del cine internacional.

En el comunicado de la organización también fueron confirmados Nicole Kidman, Channing Tatum y Ewan McGregor, quienes participaron en distintos momentos de la gala.

A ellos se sumaron además los nominados Rose Byrne, Wagner Moura y Delroy Lindo, quienes también tuvieron presencia en la ceremonia.

La edición 2026 de los Premios Oscar reunió nuevamente a algunas de las figuras más importantes de la industria cinematográfica, entre ellas Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem, Demi Moore y Zoe Saldaña, quienes también asistieron al evento.

Con su participación en la gala, Pedro Pascal continúa consolidándose como uno de los actores latinoamericanos más influyentes de la industria, destacando cada vez más en los grandes eventos del cine mundial.

PURANOTICIA