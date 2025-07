Pedro Pascal es nominado a mejor actor de serie de drama en los Premios Emmy 2025 por su papel en "The Last of Us"

El conocido actor chileno, Pedro Pascal, por segunda vez recibió una nominación a los premios Emmy, como mejor “actor principal en serie dramática”, por su participación en The Last Of Us, donde interpretó a Joel.

El anuncio fue dado a conocer la mañana de este martes donde además revelaron que el intérprete nacional competirá con Sterling K. Brown (‘Paradise’), Gary Oldman (‘Slow Horses’), Adam Scott (‘Severance’) y Noah Wyle (‘The Pitt’).

Por otro lado, Bella Ramsey fue nominada a la categoría de mejor “Actriz principal en serie dramática”, también por su participación en The Last Of Us, donde interpreta a Ellie, hija de Joel.

¿Cuándo serán los Premios Emmy?

Cabe mencionar que los Premios Emmy se transmitirán desde el Peacock Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, el próximo 14 de septiembre a las 20:00 horas chilenas.

PURANOTICIA