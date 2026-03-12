Pedro Pascal es confirmado como presentador para los Oscar 2026

El actor chileno Pedro Pascal vuelve a acaparar titulares internacionales: fue confirmado como uno de los presentadores de la 98° edición de los premios Oscar, que se entregarán este domingo 15 de marzo, en lo que promete ser una ceremonia llena de glamour y sorpresas.

Pero Pascal no estará solo: entre los presentadores también destacan nombres de peso como known_celebrity","Nicole Kidman","actriz australiana"], Channing Tatum y Ewan McGregor"], junto a los nominados Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Delroy Lindo ("Sinners") y Wagner Moura ("O Agente Secreto").

Este grupo se suma a los ya anunciados Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, así como Priyanka Chopra Jonas, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore y Zoe Saldaña, confirmando que la ceremonia contará con un plantel estelar.

En cuanto a las películas, los focos están puestos en "Sinners", dirigida por Ryan Coogler, que parte como la película más nominada en la historia de los premios con 16 candidaturas. La sigue de cerca "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones. Una contienda histórica que ya promete ser el centro de conversación de Hollywood.

PURANOTICIA