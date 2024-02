Pedro Pascal aparece en la portada de Vanity Fair

El actor chileno Pedro Pascal está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera como actor en Hollywood, y eso no ha pasado de ser percibido por la industria del entretenimiento, por lo que este miércoles se reveló la portada en la prestigiosa revista Vanity Fair,donde sale el intérprete de “The Last Of Us”

En la portada aparece con otros grandes de las películas como: Natalie Portman, Bradley Cooper y Colman Domingo, donde son catalogados como "la estrellas del momento", por parte de la publicación estadounidense.

Dentro de la nota, que celebra a los más populares en la actualidad, también están otros actores como: Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, Charles Melton, Da’Vine Joy Randolph, Jenna Ortega y Barry Keoghan.

Cabe mencionar que esta portada se enmarca en una tradición anual, que ya lleva 30 años, por parte de la publicación, donde le hacen una fotografía a todas las estrellas del momento.



(Imagen: Vanity Fair)

PURANOTICIA