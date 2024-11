Pedro Astorga sufre accidente mientras realizaba Kayak en Pucón

La jornada del día jueves, el exparticipante de Gran Hermano, Pedro Astorga, reveló a través de su cuenta de Instagram que sufrió un accidente en Pucón en el río Nevado mientras realizaba el deporte de Kayak (su práctica favorita). En su video se veía a Astorga en la sala de Urgencias.

Horas antes del accidente, Pedro mostró el lugar donde se encontraba y expresó que:

"Hoy día vinimos a uno de los ríos más hermosos de acá de Pucón: el río Nevado. Un río que está lleno de cascaditas. En un cañón rodeado de un bosque nativo impresionante. Me encanta estar acá".

La siguiente historia de Instagram mostraba al deportista en un centro asistencial y compartió detalles del accidente que sufrió. Afortunadamente no se trató de algo grave, pero señaló que se veía "bien feo".

"Pucha acá estoy en urgencias porque me corté el dedo. Me están explicando que justo fue en un buen lugar. Por suerte no me desgarré nada, pero está feo igual", expresó Pedro.

