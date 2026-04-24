Pearl Jam remece a sus fans: fuertes rumores apuntan a un regreso a Chile tras ocho años

Han pasado ya ocho años desde la última vez que Pearl Jam pisó suelo chileno —aquella presentación en marzo de 2018 que dejó a toda una generación noventera pidiendo más—, y ahora el nombre de la banda vuelve a encender las alarmas entre sus fanáticos.

¿El motivo? Fuertes rumores que llegan desde Brasil y que tienen a los seguidores en modo alerta. La agrupación liderada por Eddie Vedder estaría a punto de concretar su regreso a Sudamérica, y Chile podría estar en la ruta.

Según lo publicado por el medio brasileño O Globo, los intérpretes de Jeremy suenan como carta fuerte para reemplazar a The Cure en el esperado Rock in Rio, el megaevento que se tomará el Parque Olímpico de Río de Janeiro entre el 4 y el 13 de septiembre.

Pero eso no es todo. Esta supuesta bajada en Brasil podría ser solo la punta del iceberg: el mismo reporte sugiere que la banda aprovecharía el viaje para armar una gira por Latinoamérica durante septiembre, lo que automáticamente pone a Chile en la conversación.

Por si fuera poco, otra versión que circula con fuerza apunta a un escenario distinto, pero igual de tentador: un tour propio en noviembre, lo que abriría aún más las posibilidades de verlos de regreso en el país.

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