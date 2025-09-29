Paulina Urrutia regresa a las teleseries en medio de su lucha contra el cáncer: "Mucha emoción de volver"

La destacada actriz nacional Paulina Urrutia retomará su trabajo en televisión, sumándose a una nueva producción dramática de Canal 13.

Su regreso marca un hito significativo, ya que se produce mientras enfrenta un complejo proceso de salud tras ser diagnosticada con cáncer.

Reconocida por su trayectoria y recordada por personajes como Sarita Mellafe en Fuera de Control, Urrutia vuelve a los sets de grabación tras un período alejada de la pantalla, en una decisión que ha sido calificada como un gesto de valentía y compromiso con su carrera artística.

La actriz será parte de una de las nuevas mininovelas que debutará próximamente en las plataformas digitales del canal, "El Obrero que me Enamoró".

"Yo estoy feliz y agradecida... Trabajé en Canal 13 durante tantos años, más de 10 años, y tengo mucha emoción de volver, tanta gente que conozco y con la que me reencuentro, así que estar aquí grabando es emocionante", declaró la intérprete en medio de las grabaciones.

"Solamente tengo agradecimiento y felicidad por hacer algo que me encanta, que es trabajar en teleseries y en este formato absolutamente novedoso", agregó Urrutia.



"Es algo que me entusiasma mucho y es muy rico y reconfortante también porque yo he tenido una historia de vida que ha estado bastante complicada este último tiempo, así que tener oportunidades de trabajo se agradece", sentenció Paulina.

Luego, la artista señaló: "Trabajar te sube el ánimo, te estimula la sensación de decir 'qué bonito que se reconozca el trabajo que se ha hecho'".



"Hacer esto es un regalo dentro de la situación en la que me encuentro", cerró Paulina Urrutia.

PURANOTICIA