Paulina Urrutia reaparece públicamente en medio de su lucha contra el cáncer: "Morir también es parte de la vida"

La conocida actriz chilena, Paulina Urrutia, reapareció públicamente en medio del tratamiento que lleva para intentar recuperarse del cáncer de mama triple negativo, el cual le fue diagnosticado en octubre pasado.

La intérprete de 56 años, ahora se dedica esporádicamente al coaching emocional, charlas y conversatorios. Urrutia, impartió un taller llamado "La ciencia de las emociones", en donde aborda diversos tópicos relacionados a la sociedad actual.

Este fin de semana, Paulina visitó Antofagasta, en el marco del Festival Puerto de Ideas, donde habló sobre la ciencia de las emociones. Impulsando su taller, partió diciendo: “Digamos que no soy el símbolo de la felicidad de Chile, ¿no? ‘La viuda de Chile’, ¿cierto?".

Luego, la actriz nacional participó en un conversatorio sobre el Alzheimer, donde recordó a su marido, Augusto Góngora, quien lamentablemente falleció por la enfermedad mencionada.

Finalmente, abordó el tema de su cáncer de mama y criticó sobre algunos comentarios que ha recibido de la gente.

“Lo más doloroso ha sido cuando la gente me dice: ‘Es que usted ha sufrido tanto que tenía que darle cáncer’. Como si el sufrimiento fuera algo que hay que pagar con enfermedad”, manifestó Urrutia.

“Todos sufrimos. Todos deberíamos estar con cáncer si fuera así. Hay que dejar de exigir que las personas ‘sanen’ para ser aceptadas. Sanar no siempre es posible, y morir también es parte de la vida”, agregó.

LA VIDA ACTUAL DE PAULINA URRUTIA

Después del conversatorio, Paulina Urrutia fue parte de una entrevista hecha por el medio The Clinic, donde dio detalles sobre su salud, su vida, y recordó momentos de su época de actuación.

“He hecho una pausa, entre comillas, pero ha sido muy rara, porque han ido apareciendo trabajos que había hecho antes. Entonces, esta pausa se siente rara", señaló la intérprete.

"Es como si el trabajo tuviera vida propia. Y en paralelo, estoy trabajando en estas otras cosas: charlas, talleres, asesorías. Eso me hace muy feliz”, comentó.

En relación por sus ganas de volver a actuar, Paulina indicó que "ahora estoy en proceso de recuperación y necesito respetar eso".

"No es no querer, es saber esperar el momento adecuado, pero sí hay propuestas, algunas de teatro. Y ganas no me faltan”, aseguró.

“Hoy mi vida se mueve por el anhelo. La fuerza del amor es el estado que nos impulsa a seguir viviendo. El amor como motor, como impulso, como energía. No es algo romántico, es lo que nos hace levantarnos todos los días. Y aquí seguimos, dándole como mono porfiado”, cerró Paulina.

