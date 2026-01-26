Paulina Nin rompe el silencio y revela la verdadera razón de su salida de Canal 13

La salida de Paulina Nin del programa Hay que decirlo a fines del año pasado no pasó desapercibida. La comunicadora era una de las figuras más visibles del espacio de Canal 13, por lo que su desvinculación dio pie a múltiples especulaciones.

Durante meses, Nin optó por el silencio mientras continuaba en pantalla como panelista de El Medio Día, programa de TVN conducido por Daniel Fuenzalida. Sin embargo, en una reciente entrevista con La Cuarta, la animadora decidió aclarar los motivos reales detrás de su salida del canal.

Según explicó, su decisión estuvo directamente relacionada con un anhelo profesional de larga data: revivir ''Cuéntame'', histórico programa de servicio que condujo entre 1993 y 1996.

“Quiero resucitar el ''Cuéntame'', con la modernidad que requiere hoy. Es un programa que escucha, acoge y orienta a la gente, y eso es lo que más me gusta”, señaló. Estas conversaciones con TVN eran conocidas en Canal 13 y terminaron influyendo en el término anticipado de su contrato.

Paulina Nin fue clara al explicar que su permanencia en la señal estatal generó tensiones internas en su ex casa televisiva, especialmente por la competencia horaria entre El Medio Día y Tu Día.

“Ellos sabían que yo me iba a quedar en TVN. Adelantaron el término del contrato”, afirmó.

Incluso, sostuvo que desde la gerencia del canal privado existía incomodidad con su doble presencia en pantalla, lo que finalmente la llevó a tomar una decisión definitiva.

Actualmente, Nin firmó contrato con TVN hasta diciembre de 2026 y se mostró tranquila y satisfecha con su elección. “Yo nací en TVN, estuve 18 años. Es mi casa. Me he reencontrado con mucha gente y eso es muy grato”, finalizó.

