Paulina Nin de Cardona entrega detalles de la compleja enfermedad que padece hace más de una década: “No tiene cura”

Paulina Nin de Cardona fue invitada al programa “Hay que decirlo”, donde abordó su lucha contra la compleja enfermedad con la que fue diagnosticada hace más de una década: la enfermedad de Crohn.

La situación se originó cuando en el panel del espacio de Canal 13 abordaban el reciente diagnostico de cáncer de mama triple negativo que reveló la actriz Karla Melo, fue ahí cuando la comunicadora solidarizó con la también cantante, y relató parte de lo que ha sido su proceso lidiando con una enfermedad de la cual ella misma desclasificó que “no tiene cura”.

“Nunca me he preguntado por qué a mí, sino para qué. Tiene que ser para algo”, aseguró la comunicadora en su desgarrador relato, donde además reveló que viajo fuera de Chile para conseguir toda la ayuda médica que fuese posible.

“Me pude ir a operar a Estados Unidos, aquí ya estaba muy mal, me tuvieron mucho tiempo hospitalizada, 25 días en la Alemana, y no daban con lo que tenía”, señaló, revelando que los médicos en nuestro país barajaron distintos posibles diagnósticos, los que incluían sida, lupus, psoriasis y artritis reumatoidea.

“Yo no me podía mover porque las articulaciones las tenía así inflamadas, no podía doblar los dedos”, añadió sobre el complejo momento que debió atravesar antes de que dieran con su diagnóstico.

“Sí lo pude soportar. Creo que ha sido para entender mucho de las enfermedades inmunológicas y por lo que pasa mucha gente”, reflexionó Nin de Cardona.

PURANOTICIA