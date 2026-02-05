Paula Pavic se refiere a la nueva pareja de Marcelo “Chino” Ríos: “Lo debe conocer de siempre”

El Chino Ríos volvió a sacudir la farándula. A días de confirmar que su corazón otra vez tiene dueña —la tercera relación tras su bullado quiebre con Paula Pavic—, el extenista no solo presentó a su nueva pareja, sino que además dejó entrever que esta historia viene escribiéndose desde hace décadas, cuando aún todo era un secreto.

Fue a través de redes sociales donde Ríos decidió destapar la olla con una declaración que no pasó inadvertida y que apunta directamente a Tamara Cornejo, la mujer que habría estado orbitando su vida durante años.

Sin filtro, el exnúmero uno del tenis chileno publicó un mensaje lleno de pasión: "Tamita eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duró esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años y increíblemente hoy podemos estar juntos. Algún día contaré esta historia de amor que empezo hace más de 20 años y quizás me quedo corto. Te amo Tamita", escribió al compartir la primera imagen oficial junto a su nueva polola.

Las palabras, cargadas de romanticismo pero también de polémica, rápidamente levantaron las preguntas: ¿una relación paralela que se extendió por más de 20 años? Las redes, como era de esperarse, ardieron.

En medio del revuelo, Paula Pavic fue consultada por el nuevo capítulo sentimental de su exmarido y, contra todo pronóstico, optó por un tono conciliador, por lo que aseguró estar tranquila y contenta por el padre de sus cinco hijos.

"Se ve que es una súper buena mujer (...) Más encima está ligada a todo el tema del tenis que lo debe conocer de siempre, debe tener toda la referencia de su papá (Patricio Cornejo), entonces, la verdad, es que yo estoy súper feliz por él", comentó Pavic en Plan Perfecto, refiriéndose al romance de Ríos con la periodista de 40 años.

