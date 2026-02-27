Jaime Coloma rompe el silencio tras "funa" por antigua crítica a Mon Laferte en «Rojo»

Tras el show de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar, muchos de los televidentes se volcaron a las redes sociales de Jaime Coloma para recordarle su paso como jurado del programa «Rojo», donde tuvo más de algún altercado con la cantante.

Un registro audiovisual viralizado durante la noche de este jueves 26 de febrero muestra a Coloma criticando duramente a la artista conocida en ese momento como Monserrat Bustamente, quien le reprochó que siempre le ponía bajas evaluaciones.

"Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, Monserrat, porque vas a llegar muy lejos", le respondió el jurado del programa buscatalentos con evidente sarcasmo, situación en la que justamente enfatizaron los fans de la cantante.

Horas después de esto, Jaime Coloma utilizó sus redes sociales para referirse al episodio recordado: "No sabía que Mon Laferte se presentaba en Viña. No veo el Festival. No me arrepiento de nada y sigo creyendo que alguien sin autocrítica no llega a ninguna parte. Me alegra que ella tenga todos los reconocimientos que se merece".

PURANOTICIA