Festival Viña se rinde ante Mon Laferte: arrasa con la Gaviota de Platino y rompe el rating con el peak más alto de la nueva era

En una actualización que reconfigura el balance de audiencia del certamen, el show de Mon Laferte en la quinta jornada del Festival de Viña 2026 se consolidó como el más visto del evento y lo más sintonizado en televisión desde la implementación del nuevo sistema de medición de rating.

El reencuentro de la cantante con el “Monstruo” estuvo cargado de emoción y momentos históricos. Con una puesta en escena que incluyó visuales, cambios de vestuario y coreografías, la artista desplegó un espectáculo de alto estándar vocal y artístico. “Fue una noche inolvidable”, comentaron desde la organización, destacando la conexión de la intérprete con el público.

Uno de los hitos de la jornada fue la entrega de la Gaviota de Platino, galardón reservado para figuras trascendentes que han pasado por el escenario de la Quinta Vergara. Mon Laferte se convirtió en la artista más joven en recibir este reconocimiento, marcando un precedente en la historia reciente del certamen.

La cantante también abrió espacio para colaboraciones con Akriila y Javiera Electra, junto a quienes interpretó “Pa dónde se fue”, en un guiño a la escena nacional emergente. “Quise compartir este momento con artistas que admiro profundamente”, señaló sobre el escenario.

El impacto del espectáculo no solo se sintió en la Quinta, sino también en las cifras. Según datos entregados por Mega, la presentación promedió 2.165.095 espectadores por minuto y alcanzó un peak de 2.535.747 personas. Con ello, superó incluso la rutina de Stefan Kramer, que había registrado un peak de 2.289.383.

“Es el show con mayor sintonía en lo que va del Festival y lo más visto en televisión desde que rige la nueva medición”, detallaron desde la señal organizadora.

Así, el paso de Mon Laferte por Viña 2026 no solo dejó postales emotivas y un hito artístico, sino que también redefinió el mapa de audiencias del certamen, instalándose como el gran fenómeno televisivo de esta edición.