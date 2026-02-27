Improvisación bajo la lupa: exdirector de Viña revela por qué Asskha Sumathra no fue invitada antes

El abrupto —y ampliamente criticado— final de la rutina de Asskha Sumathra en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar sigue generando debate, incluso entre quienes han estado detrás del escenario.

Esta vez fue el exdirector del certamen, Álex Hernández, quien abordó la polémica en el matinal Tu Día de Canal 13. Allí reconoció que durante años evaluaron invitar a la transformista, conocida como “La reina del café concert”, pero que un factor clave terminó postergando su llegada a la Quinta Vergara: la improvisación.

“Nosotros tratamos de llevar a Asskha hace varios años atrás y el gran tema era la improvisación. Y yo lo hablé con él porque nos juntamos”, aseguró Hernández.

Según relató, la naturaleza del Festival exige un apego estricto al libreto para evitar riesgos editoriales en un escenario de alta exposición. “Le dije: ‘Tú eres genial, nos encantaría llevarte, pero el guión debe ser respetado a la pata, porque tú tienes un talento, pero en un escenario como este, se te puede ir la mano haciendo chistes de cosas que están fuera de libreto’”, recordó.

Hernández no escatimó elogios hacia la comediante, pero insistió en que su mayor fortaleza es también su principal riesgo. “Asskha es una comediante genial. Tiene una gran habilidad y un sentido del humor muy potente, pero tiene un solo elemento de riesgo en su trabajo, que es la improvisación”, afirmó.

En esa línea, advirtió que “en el momento de comenzar a improvisar en un escenario como este, el tema editorial puede irse de las manos”, reforzando la idea de que el control del contenido es fundamental en el evento televisado a nivel nacional e internacional.

Respecto del desenlace de la presentación y las críticas que recayeron sobre los animadores, Hernández fue enfático en descartar responsabilidades de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

“Ellos no son los responsables de lo que está pasando acá. Ahí tendrá que salir el director, el editor periodístico o los dos. Hay alguien que tiene que poner el rostro frente a la prensa. Los animadores no tienen ninguna responsabilidad acá. Tuvieron que hacer el papel del malo, cuando en realidad no tienen la culpa”, sostuvo.

Así, el exdirector apuntó directamente a la dirección del Festival como responsable de las decisiones editoriales, en medio de una controversia que aún mantiene dividida a la audiencia.

