Paula Pavic salta al mundo de los realitys: ex del “Chino” Ríos se toma “Vecinos al límite”

El nuevo reality de Canal 13, “Vecinos al límite”, empieza a encender la farándula antes incluso de su estreno. A la ya anunciada incorporación de Alejandra Fosalba, ahora se suma un nombre que promete dar que hablar. Y se trata de Paula Pavic, empresaria y relacionadora pública de 44 años, su currículum mediático viene marcado por haber sido la tercera esposa de Marcelo “Chino” Ríos, un dato que nunca pasa inadvertido.

Pavic compartió 14 años de matrimonio con el ex número uno del tenis mundial y es madre de cinco hijos: Marcelo, Antonella, Agustina, Isidora y Colomba. El quiebre de la relación ocurrió en 2023 y el divorcio se cerró recién en 2025, en medio de un proceso que no estuvo exento de ruido.

Hoy, Paula sigue instalada en Florida, en la lujosa mansión que alguna vez compartió con Ríos, aunque su agenda incluye frecuentes viajes a Chile, principalmente para mantener su presencia en pantalla.

Y justamente ahí es donde la polémica ha tomado fuerza. En sus últimas apariciones televisivas, el foco no ha estado solo en su vida personal, sino en la ya famosa pensión mensual de 14.500 dólares que recibe del extenista. Una cifra que, según ella misma ha señalado, no sería suficiente para sostener su estilo de vida ni el de sus hijos, declaración que generó debate y comentarios cruzados en redes y programas de farándula.

Ahora, Paula Pavic vuelve a ponerse bajo los reflectores con su estreno como figura televisiva en “Vecinos al límite”, un reality que se desarrollará en un barrio ficticio donde cuatro equipos —liderados por celebridades y compuestos por participantes desconocidos— lucharán por quedarse con la mejor casa y evitar la temida expulsión.

En este nuevo desafío, Pavic asumirá el rol de líder de uno de los equipos, con la misión de llegar a la final y llevarse un atractivo premio en dinero. El primer paso será el sábado 31 de enero, desde las 8:00 horas, en el Centro Parque del Parque Araucano, instancia clave donde se elegirán a los 16 participantes anónimos del programa. Allí, ella tendrá el poder de escoger a los cuatro integrantes que la acompañarán en la competencia.

Consultada sobre qué tipo de personas quiere a su lado, Pavic no dudó en marcar territorio: “Busco gente resiliente, con una mentalidad competitiva pero sana, que sepan trabajar en equipo sin perder su brillo personal, y que estén dispuestas a crecer fuera de su zona de confort. Además, es fundamental que tengan disciplina y buena capacidad física para superar los retos de las competencias”, lanzó, dejando claro que no cualquiera tendrá un lugar en su equipo.

PURANOTICIA