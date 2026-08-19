Paula Pavic rompe el silencio tras detención de Camilo Huerta: "Se replican mentiras"

La modelo Paula Pavic volvió a las redes sociales luego de la detención de su actual pareja, el preparador físico Camilo Huerta, quien fue formalizado en el marco de una investigación por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

El chico reality fue detenido a su llegada a Chile, en el Aeropuerto de Santiago, y posteriormente pasó a disposición de la justicia, en un caso que ha generado amplia cobertura de los medios de comunicación.

Tras lo ocurrido, Pavic reapareció en sus Stories de Instagram para referirse públicamente a la situación y cuestionar las versiones que han circulado en torno al caso.

"No puedo creer cómo tanta gente especula cosas, tanta gente repite mentiras y da por hecho cosas que no son verdad", manifestó la modelo, quien además adelantó que realizará una transmisión en vivo para abordar las informaciones que, según afirmó, se han difundido.

En ese sentido, señaló que utilizará dicha instancia para "aclarar mentiras que se dicen en programas o en lugares sobre mí".

Posteriormente, Pavic insistió en su cuestionamiento a las versiones que han circulado, asegurando que "se replican mentiras".

Cabe recordar que el nombre de Camilo Huerta, participante del reality "Vecinos al límite" de Canal 13, apareció entre los sospechosos indiciados en la investigación denominada "Imperio de Ámsterdam", liderada por la Fiscalía Regional de Aysén junto al OS-7 de Carabineros.

La causa se originó a partir de antecedentes relacionados con la comercialización de cannabis en dispensarios de marihuana medicinal, detectándose un volumen de ventas que llamó la atención de los investigadores.

Huerta, quien se ha declarado inocente y ha calificado el caso como un "montaje", era propietario de uno de los dispensarios de cannabis medicinal incluidos en las diligencias.

(Imagen: Canal 13)

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