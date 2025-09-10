Paula Pavic le regala un lujoso auto a su hija y le envió un polémico mensaje a "Chino" Ríos: "Le agradezco por no querer ayudar"

Paula Pavic, relacionadora pública y exesposa del extenista Marcelo “Chino” Ríos, captó la atención en redes sociales al obsequiarle a su hija de 16 años un lujoso automóvil Tesla Model 3, avaluado en cerca de 40 millones de pesos.

Más allá del llamativo regalo, Pavic aprovechó la instancia para enviar un polémico mensaje hacia su expareja, con quien protagonizó una mediática y polémica separación.

"Lo estoy haciendo sola, sin la ayuda de mi exmarido", afirmó Paula en sus redes sociales.

Luego, en otra historia de su cuenta de Instagram, donde se veía el vehículo, señaló: "No saben la emoción que siento en este momento; hasta le agradezco al padre de mi hija por no querer ayudar, porque eso hizo posible que lograra esto por mí misma".

"Porque el orgullo que siento de haberlo hecho yo sola es otro nivel. Al fin estoy viendo los resultados de todo lo que yo tenía visualizado cuando empecé a emprender hace cuatro años y todos los que estaban a mi alrededor nunca me creyeron", agregó.

Pero eso no es todo, ya que su hija también compartió unas palabras en sus redes sociales, junto a una foto donde se ve a la joven con el auto.

"Te admiro demasiado y con tal de habérmelo dado tú sola, con todo el esfuerzo que haces para darnos las cosas que queremos significó mil veces más", decía el mensaje de la joven de 16 años.

