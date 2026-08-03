"Si hablara, habrían relaciones que durarían hasta hoy": el enigmático mensaje de Raquel Argandoña tras dichos de Melina Noto

Raquel Argandoña volvió a instalarse en el centro de la polémica del espectáculo nacional luego de compartir un enigmático mensaje en sus redes sociales que fue interpretado por seguidores y paneles de farándula como una posible respuesta a las recientes declaraciones de Melina Noto, quien acusó a la comunicadora de haberle provocado un complejo cuadro de estrés tras revelar públicamente su embarazo.

A través de sus historias de Instagram, mientras compartía registros desde el sur del país, la animadora y jurado televisiva publicó una llamativa reflexión que rápidamente generó comentarios.

"Qué suerte que uno sabe guardar SECRETOS… porque si hablara, habrían relaciones que durarían hasta HOY MISMO".

Aunque Argandoña no mencionó nombres ni confirmó a quién estaba dirigido el mensaje, la publicación coincidió temporalmente con la entrevista en la que Melina Noto recordó el conflicto que habría tenido con la animadora tras la filtración de su embarazo, lo que abrió una serie de especulaciones sobre el contenido del mensaje.

La publicación de la conocida como "Quintrala" ocurrió luego de que se difundiera una entrevista de Melina Noto en el podcast de Revista Sarah, conducido por Tanza Varela, donde la periodista argentina relató el complejo momento que vivió durante los primeros meses de gestación de su hija Alanna.

En la conversación, Noto responsabilizó a Argandoña por haber revelado la noticia de su embarazo antes de que ella y Pangal Andrade decidieran hacerlo público, situación que, según afirmó, provocó un profundo impacto emocional y deterioró la relación entre el deportista y su exsuegra.

"La misma noche que ella lo dijo llamé al ginecólogo y le dije: 'Necesito ir mañana urgente porque tengo miedo de haber perdido a mi hijo de todo lo que lloré' (...) Estaba en un estado de tanto nerviosismo que empecé a temblar, me empezó a dar como urticaria", relató la trasandina.

Además, Noto aseguró que la filtración habría tenido una intención de daño y lanzó una dura crítica contra la animadora.

"Sé que fue para herir", afirmó, agregando: "Lo único que puedo decir, ya hoy como mamá, es que a mí —siendo que ella tiene tantos problemas como madre— no se me cruzaría en la cabeza hacerle mal a una embarazada".

Pese a las declaraciones de Noto, Raquel Argandoña no se ha referido públicamente de manera directa al conflicto, y hasta ahora solo ha compartido la comentada publicación en redes sociales, que mantiene abiertas las especulaciones sobre el supuesto secreto al que hizo referencia.

PURANOTICIA