Paula Pavic expuso el malestar del “Chino” Ríos tras confirmarse su ingreso al reality: “No le hace ninguna gracia”

El próximo reality de Canal 13 ya empieza a generar ruido antes de su estreno. “Vecinos al Límite”, continúa sumando nombres y esta semana confirmó a una participante que no pasará desapercibida: Paula Pavic. La empresaria y relacionadora pública de 44 años dará el salto a la telerrealidad por primera vez, y todo indica que lo hará sin miedo a la polémica.

La apuesta del programa es ambiciosa: un vecindario ficticio, cuatro equipos mixtos entre desconocidos y famosos, y una competencia feroz por quedarse con la mejor casa del barrio y no terminar expulsados. En ese escenario, Pavic asumirá un rol clave al liderar uno de los grupos, con la mira puesta en llegar a la final y llevarse un jugoso premio en efectivo.

En su paso por Hay que decirlo, la exesposa de Marcelo “Chino” Ríos explicó qué la llevó a aceptar este desafío televisivo.

“La verdad es que no es tan separado del tema del coaching, por eso es algo que me llamó mucho la atención hacer, que es ponerme a prueba en una situación extrema, en la que no sé cómo podría funcionar mi mente”, señaló Pavic.

Sobre la idea de vivir encerrada bajo el ojo de las cámaras, Pavic aseguró no tener mayores temores, aunque admitió que quienes sí están nerviosos son los que la conocen de cerca. “Mis amigas son las que están más preocupadas, porque yo no tengo filtro, entonces les da terror que yo ande hablando mucho”, lanzó entre risas.

El anuncio tampoco pasó inadvertido en su familia. Según contó, su hija mayor reaccionó con entusiasmo inmediato. “Cuando les conté, mi hija mayor me dijo 'yo también quiero'”, relató. Distinta fue la reacción del extenista Marcelo Ríos, con quien mantiene contacto por temas familiares. “Le hablé por mensaje sobre que voy a venir al reality, él sabe eso, pero la verdad es que no tengo problema con el cuidado de los niños, porque tengo una muy buena red de apoyo”, aclaró.

Sin embargo, ante la presión del panel, Pavic terminó sincerándose y dejó entrever que la noticia no fue precisamente bien recibida por el “Chino”. “Te aseguro que no le hace ninguna gracia”, reconoció, una frase que ya empieza a encender la previa del reality y que promete seguir dando que hablar.

