Paula Pavic destapa la "violencia silenciosa" que ejercía Marcelo "Chino" Ríos: "Hoy veo algo así y arranco"

El paso de Paula Pavic por el reality Vecinos al límite (Canal 13) continúa dejando al descubierto detalles de su extinto matrimonio con Marcelo "Chino" Ríos. En una conversación con Natu Urtubias, la capitana del equipo rosado abordó las dinámicas que marcaron su relación y que hoy identifica como "banderas rojas" que no volvería a aceptar.

La empresaria recordó que durante su matrimonio vivía en una constante tensión para evitar conflictos, asegurando que debía cuidar cada una de sus acciones con el fin de mantener la tranquilidad en el hogar.

"Con él me acostumbré todo el tiempo a solucionar conflictos, tenía que hacer muchas cosas para estar bien. Cualquier tonterita era un problema, como que yo pisaba huevos todo el tiempo", confesó la empresaria.

Pavic también relató que una de las situaciones que más la afectaba era la incomunicación tras las discusiones, asegurando que el extenista optaba por dejar de hablarle durante varios días, pese a seguir compartiendo el mismo hogar.

"Su 'violencia' era que no me hablaba por dos o tres días, porque yo tengo un tema con eso, y a mí lo peor que me puedes hacer es la ley del hielo. Eso de que me tengas dos o tres días sin hablarme en la misma casa… Yo decía 'hablemos' y era 'no quiero hablar'", relató.

La influencer agregó que estos episodios se sumaban a otras conductas de control que ya había revelado durante el encierro, como la petición del exnúmero uno del tenis mundial de elaborar una lista con todos los hombres con los que había interactuado a lo largo de su vida.

Tras ese proceso personal, Pavic aseguró que su visión sobre las relaciones cambió por completo y que actualmente no está dispuesta a ignorar señales que considera preocupantes.

"Hoy si detecto algo como eso me alejo de inmediato. Una pizca de que yo vea algo así y arranco", enfatizó la participante.

La empresaria explicó que esa experiencia también ha influido en su presente sentimental y en el acercamiento que ha tenido con algunos compañeros del programa, entre ellos Camilo Huerta. Sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, reconoció que prefiere avanzar con cautela.

"Siento que me da miedo que la otra persona tenga muchas expectativas de algo que, a lo mejor, no le puedo ofrecer", concluyó, marcando además distancia frente a temas clave como la maternidad, donde reconoce tener posturas irreconciliables.

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