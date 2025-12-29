Paula Pavic confirma su divorcio con Marcelo “Chino” Ríos y asegura haber recibido “mensajes horribles” por parte del extenista

Se acabó el cuento. Tras 14 años de matrimonio, la relación entre Paula Pavic y Marcelo “Chino” Ríos llegó oficialmente a su punto final, y no precisamente en buenos términos. Fue la propia Paula, chilena radicada en Miami, quien destapó la bomba al confirmar públicamente que el divorcio ya es un hecho.

En conversación con Primer Plano, la ex pareja del extenista no dejó espacio para dudas y confirmó que el quiebre ya está sellado legalmente, al menos en Estados Unidos.

"Eso ya está terminado. En Chile solamente tenemos que hacerlo válido, pero ya está firmado acá en Estados Unidos", comentó Paula en el programa de CHV.

Pero la firma del divorcio no sería el único conflicto. Pavic también reveló que la relación con el padre de sus hijos está completamente rota y que llevan meses sin ningún tipo de contacto, luego de una serie de mensajes que calificó derechamente como inaceptables.

"Yo no hablo con él hace dos meses. Estamos peleados. Traté de llevarme lo mejor con él, pero al final sentí que se estaba aprovechando de mi amistad. Yo terminaba haciendo un montón de cosas que me pedía y seguía siendo casi que su asistente hasta el último día”, comenzpo diciendo.

“Después del último mensaje que me escribió, unos mensajes horribles, tratándome pésimo. Se enojó porque yo le di autorización a mi abogado para que hablara con el corredor de la casa y me mandó un mensaje horrible porque no tiene buena relación con mi abogado del divorcio y ahí yo le dije 'sabes qué, no tenemos nada más que hablar'", agregó.

¿Qué viene ahora para Paula y sus hijos?

La ex esposa del “Chino” Ríos aseguró que está atrapada en una especie de limbo, a la espera de que se concrete la venta de la casa familiar en Miami para poder mudarse a un lugar más pequeño y con menos gastos.

"Yo estoy desesperada esperando que se venda para poder salir de aquí e irme a una casa más chica, donde podamos estar mejor y con no tanta responsabilidad. No me puedo ir porque en el acuerdo de divorcio él pidió que yo no me fuera a Chile, supongo porque no quiere estar lejos de los niños", cerró.

PURANOTICIA