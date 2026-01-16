Paul Vázquez conquista El Patagual y revive su camino en el humor

Este jueves, el humorista Paul Vázquez, conocido popularmente como “El Flaco”, realizó su esperado debut en solitario durante la primera noche del Festival del Huaso de Olmúe. Con una rutina que combinó autocrítica, ironía, humor político y reflexiones personales, el comediante logró conectar con el público y consolidar una presentación que destacó por su estilo directo y sin filtros.

Vázquez abordó distintos temas de la contingencia nacional, con referencias al expresidente Sebastián Piñera y al senador electo y exalcalde Rodolfo Carter, además de menciones a su excompañero artístico Mauricio Medina. A esto se sumaron pasajes íntimos de su vida personal, donde habló abiertamente de episodios complejos de su pasado, incluyendo su relación con las drogas.

El espectáculo fue una mezcla de humor clásico y reflexivo, reafirmando la identidad artística que ha acompañado a “El Flaco” durante más de 30 años de trayectoria. Un camino que, hasta ahora, parecía llegar a su fin. El propio comediante había manifestado públicamente que esta presentación sería una despedida definitiva de los escenarios, con la intención de cerrar el ciclo de su personaje para dedicarse por completo a su profesión como Técnico en Enfermería de Nivel Superior.

Sin embargo, la experiencia vivida en El Patagual cambió ese panorama. La emoción del momento, el cariño del público y el respaldo de su familia transformaron lo que sería un adiós en un nuevo comienzo, motivándolo a continuar explorando su carrera en el humor.

El impacto de la rutina también se reflejó en las cifras. Según datos de TVN, la presentación de Paul Vázquez alcanzó un peak de 1.248.000 personas y un rating online promedio de 1.139.042 espectadores por minuto, consolidándose como uno de los momentos más vistos de la jornada.

PURANOTICIA