Paul Vásquez impactó al revelar detalles de su historia familiar: Su hija quedó embarazada de hermanastro

El comediante nacional Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, fue el más reciente invitado en “Juego Textual”, donde abordó una desconocida temática familiar, al referirse al inesperado embarazo de su hija Harbby, a los 20 años.

Dentro de la conversación, Sergio Lagos le consultó sobre cómo fue que se enteró de que su hija estaba embarazada el mismo día del nacimiento de su nieto.

Bajo este contexto, el comediante explicó que lo llamaron de la maternidad de una clínica, para solicitarle que debía acompañar a la joven, sin darle mayores antecedentes del motivo. Al llegar al lugar, Vásquez se enteró de que su hija se encontraba en pleno trabajo de parto.

“Mi hija dormía en la cama de mi mujer, la Giovi, cuando yo no estaba, y ni ella se dio cuenta de lo que pasaba. Además, usaba ropa ancha, y como es maceteada, nadie supo”, reveló.

Al consultarle sobre el padre del bebé, la joven no fue concreta al entregar un nombre, pero dio ciertas pistas donde pudieron concluir que se trataba de Tomás, hijo de Giovanna, hermanastro de Harbby.

“Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables. No me imaginaba… se pasaron para ser hermanables”, expresó.

Posteriormente, Vásquez enfrentó la situación relatando que “afuera los reúno a todos y les digo: ‘Aquí no quiero que nadie me trabaje ni me critique a Tomás y Harbby hablándome de moralidad. De aquí en adelante todos vamos a ser su red de apoyo’”.

