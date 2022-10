Paul Vásquez emocionó a Sergio Lagos con desgarrador relato de la crianza de su hija mayor: “Me vi sobrepasado”

En una nueva edición del estelar “Juego Textual” emitido la noche de este lunes por Canal 13, el estudio recibió como invitado al comediante Paul Vásquez, “El Flaco”, quien protagonizó un emotivo momento, con el que incluso emocionó a Sergio Lagos.

Todo se originó cuando la panelista Yazmín Vásquez le consultó al público cuál habría sido el peor momento para el humorista: si cuando debió dejar sola a su hija mayor para ir a su trabajo, o cuando sentía que estaba al borde de la muerte.

En ese momento, Paul desclasificó un complejo momento en su vida, cuando debió dejar sola a su primogénita Marilyn, a quien crió en solitario cuando finalizó su primer matrimonio. “La madre se va cuando la niña tenía 2 años”, comenzó relatando, sin poder aguantar las lágrimas.

“Tendría que haberse ido con ella, al que tendría que haber dejado es a mí. Yo me vi sobrepasado”, expresó el humorista, añadiendo que, luego de vivir a su hija en diversos hogares de otros comediantes como allegados, logró arrendar una pieza en una residencial, por lo que cuando debía trabajar en las noches la llevaba junto a él, o se la encargaba a quienes le arrendaban la habitación.

“No quería que sintiera el vacío cuando llamaba a su mamá”, aseguró el comediante, revelando un episodio que marcó sus vida, cuando debió dejarla sola, sin nadie que la cuidara y no pudo llevarla con él.

“La niña se duerme, yo me quiebro la rodilla, empiezo a orar en su cama y le pedí al padre azul que me la viera y la tuviera en su cuna hasta que yo volviera. Con el miedo de que ella despertara y, aparte de no tener a su mamá, no estuviera su papá”, relató Vásquez, lo que emocionó a Sergio Lagos.

“Nunca más la volví a dejar sola. Esa fue la única vez. Ahora tiene 32 años y vive sola. Yo le digo que aunque tenga 80 años nunca voy a soltar su mano ni la de sus hermanos”, concluyó el comediante, evidentemente emocionado.

