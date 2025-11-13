Paul Vásquez “El Flaco” sufre lesiones mientras combatía voraz incendio en San Bernardo

Tremendo susto vivió Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, durante el violento incendio que arrasó con varias viviendas en San Bernardo este jueves.

El querido comediante, que también es bombero, terminó con visibles lesiones y signos de agotamiento extremo mientras intentaba controlar las llamas que destruyeron al menos seis casas.

El equipo del matinal Contigo en la Mañana logró captar el momento en que el exintegrante de Dinamita Show realizaba su labor en plena emergencia. Según relató el periodista Tomás Cancino, la situación fue realmente preocupante.

El reportero aseguró que el humorista "se veía ahogado, con lesiones en su cuerpo y bien complicado", agregando que las heridas serían "de consideración".

El incidente generó preocupación inmediata entre los presentes, ya que Vásquez fue visto con dificultad para respirar y visiblemente afectado por el calor y el humo del siniestro.

Más tarde, el programa consiguió contactar al propio “Flaco” fuera de cámara, para aclarar su estado de salud tras el tenso momento. Desde el matinal informaron que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores.

"Tuvo un momento complicado, se le vio ahogado, tiene algunas lesiones, pero ya está tranquilo, en buenas condiciones y full enfocado en esta emergencia", explicaron.

Aunque logró estabilizarse, el episodio dejó claro que el humorista puso en riesgo su integridad por ayudar a otros.

