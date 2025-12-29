Latife Soto sorprende con predicción de fuerte sismo "entre Copiapó y Viña" para esta semana

Latife Soto sorprendió a sus seguidores con sus predicciones en una de sus últimas transmisiones en vivo.

La tarotista adelantó varios escenarios para el país en el marco del inicio de un nuevo año.

En primer lugar, aseguró que el gobierno de José Antonio Kast impulsará cambios importantes, y que enfrentará un escenario complejo.

“En nuestro país viene mucha protesta, demasiada, pero el gobierno va a hacer un arreglo económico”, declaró.

Respecto a la economía nacional, afirmó que el país logrará sostener su estabilidad.

“Nuestro peso se va a mantener en un buen nivel económico, estable. Llegan inversiones a Chile, grandes inversiones, mucha construcción. Mucho trabajo en el litio y en el oro”, sostuvo.

La tarotista también puso énfasis en los fenómenos climáticos, alertando sobre "tres meses de lluvias intensas. Empieza a llegar a la zona central. Viene harta lluvia”.

Además, anunció un fuerte sismo para la última semana de este año. “Esta semana vamos a sentir un sismo de entre 5 y 6 (grados), entre Copiapó y Viña. Esas ciudades se me mostraron”.

